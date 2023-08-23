شاهد: اللحظات الأولى لتحطم طائرة روسية كان قائد “فاغنر” على قائمة ركابها

قالت هيئة الطيران المدني الروسية إن قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب.

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع “فيديو” لما قالت إنه لتحطم طائرة خاصة، فيما قالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن اسم قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب.

وأعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت، اليوم الأربعاء، في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تليغرام “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقًا للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب.