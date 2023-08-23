قائد “فاغنر” على قائمة الركاب.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة في روسيا (لحظة بلحظة)
هيئة الطيران المدني الروسية: اسم قائد مجموعة فاغنر كان على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت شمال موسكو
ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، الأربعاء، نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية أن 10 أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو.
وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن كان ضمن قائمة ركاب الطائرة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أجهزة الطوارئ قولهم: “العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة”.
وكانت الطائرة في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وتقل 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، وجميعهم لقوا حتفهم.
وفيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة
قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر: مقتل بريغوجن رئيس المجموعة العسكرية الخاصة
: رويترز عن هيئة الطيران المدنية الروسية: قائد فاغنر ونائبه ديميتري أوتكين كانا على متن الطائرة التي تحطمت قرب موسكو
: بايدن: “لست متفاجئاً” من احتمال مقتل بريغوجين في روسيا
: الرئيس الأمريكي جو بايدن: لا شيء يحدث في روسيا إلا ويكون بوتين وراءه
: بيانات ملاحية: الطائرة المتحطمة شمال موسكو ارتفعت إلى 28 ألف قدم ولم تسجل أي انخفاض قبل انقطاع الاتصال بها
: الخارجية الأمريكية: لن يفاجأ أحد إذا تأكد أن قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة المتحطمة
: نيويورك تايمز عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية: لا نستطيع تأكيد مقتل بريغوجين أو سبب تحطم الطائرة
: موقع ريدوفكا العسكري عن مصدر خاص: قادة مجموعة فاغنر سيدلون بعد قليل ببيان مصور عقب اجتماع موسع
: بايدن: لا أعرف على وجه اليقين ما حدث لكنني لست مندهشا ولا يحدث الكثير في روسيا دون أن يكون بوتين وراءه
: شبكة REN TV الروسية: الطائرة المملوكة لقائد فاغنر سقطت بجناح واحد حسب شهود عيان
: شبكة REN TV الروسية: طاقم الطائرة لم يستجب لمكالمات متعددة بعد اختفائها عن الرادار
: شبكة REN TV الروسية: الطائرة المتحطمة شمال موسكو اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من مغادرتها
: بايدن: لا أعلم ما الذي حدث لبريغوجين لكن ما نقلته التقارير ليس مفاجئا
: موقع ريبار العسكري الروسي: طبيعة الأضرار في الطائرة لا تشير على الأرجح إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية
: مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك: بريغوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعد بوتين وضمانات لوكاشينكو
: موقع ريدوفكا الروسي عن مصادر: تأكد مقتل يفغيني بريغوجين.
: قناة RBC الروسية عن مصادر أمنية: ننظر في جميع السيناريوهات بما في ذلك خطأ من الطيار أو خلل تقني أو عامل خارجي
: وسائل إعلام روسية: لجنة تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي تحقق في ظروف تحطم الطائرة شمال موسكو
: وسائل إعلام روسية: طاقم الطائرة المتحطمة شمال #موسكو لم يبلغ الجهات المسؤولة بوجود حالة طارئة
: الرئاسة الأوكرانية: تحطم الطائرة في روسيا رسالة من بوتين للنخب الروسية
🔴 لحظة سقوط طائرة خاصة تقول وكالة تاس إن قائد مجموعة فاغنر كان على متنها والتي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو#الجزيرة_مباشر | #روسيا 🇷🇺 pic.twitter.com/Uf0YlYpq2l
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2023
: البيت الأبيض: موت بريغوجين لن يفاجئ أحدا
: فلاديمير روغوف عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيا: مقربون من بريغوجين أكدوا مقتله مع أوتكين قائد مجموعة فاغنر
: رويترز عن البيت الأبيض: تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بحادث تحطم الطائرة شمال موسكو
: فايننشال تايمز عن قناة تليغرام المرتبطة بفاغنر: معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو
: الوكالة الروسية للنقل الجوي: الطائرة التي تحطمت شمال موسكو كانت تقل 10 أشخاص بينهم7 ركاب و3 من أفراد الطاقم
: وسائل إعلام روسية: الطائرة الثانية التي تعود إلى مالك فاغنر بريغوجين هبطت في مطار استوفيفا في مقاطعة موسكو
: موقع ريدوفكا العسكري: طائرة ثانية مرتبطة بقائد فاغنر تحلق فوق موسكو ولم تطلب الإذن بالهبوط في مطارات العاصمة
الدبلوماسي الروسي السابق السفير فينيامين بوبوف: حتى لو قُتل #بريغوجين ستستمر مجموعة #فاغنر في #إفريقيا#روسيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gqM5S5Mrci
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2023
: رويترز عن هيئة الطوارئ الروسية: العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو
: موقع ريدوفكا العسكري: التقارير حول مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم الطائرة شمال موسكو سابقة لأوانها
: موقع ريدوفكا العسكري: قد يكون قائد فاغنر يفغيني بريغوجين استقل طائرة أخرى
: هيئة الطيران المدني الروسية: مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة مدنية شمال موسكو يعتقد أن بريغوجين قائد مجموعة فاغنر كان ضمن ركابها
روسيا
: وكالة تاس: مصرع عشرة أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو
: وكالة تاس: قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو