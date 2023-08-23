قائد “فاغنر” على قائمة الركاب.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة في روسيا (لحظة بلحظة)

هيئة الطيران المدني الروسية: اسم قائد مجموعة فاغنر كان على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت شمال موسكو

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، الأربعاء، نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية أن 10 أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن كان ضمن قائمة ركاب الطائرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أجهزة الطوارئ قولهم: “العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة”.

وكانت الطائرة في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وتقل 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، وجميعهم لقوا حتفهم.

وفيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة

منذ 56 ثانية قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر: مقتل بريغوجن رئيس المجموعة العسكرية الخاصة

منذ 13 دقيقة : رويترز عن هيئة الطيران المدنية الروسية: قائد فاغنر ونائبه ديميتري أوتكين كانا على متن الطائرة التي تحطمت قرب موسكو

منذ 37 دقيقة : بايدن: “لست متفاجئاً” من احتمال مقتل بريغوجين في روسيا

منذ 38 دقيقة : الرئيس الأمريكي جو بايدن: لا شيء يحدث في روسيا إلا ويكون بوتين وراءه

منذ 39 دقيقة : بيانات ملاحية: الطائرة المتحطمة شمال موسكو ارتفعت إلى 28 ألف قدم ولم تسجل أي انخفاض قبل انقطاع الاتصال بها

منذ 44 دقيقة : الخارجية الأمريكية: لن يفاجأ أحد إذا تأكد أن قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة المتحطمة

منذ 44 دقيقة : نيويورك تايمز عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية: لا نستطيع تأكيد مقتل بريغوجين أو سبب تحطم الطائرة

منذ 53 دقيقة : موقع ريدوفكا العسكري عن مصدر خاص: قادة مجموعة فاغنر سيدلون بعد قليل ببيان مصور عقب اجتماع موسع

منذ ساعة واحدة : بايدن: لا أعرف على وجه اليقين ما حدث لكنني لست مندهشا ولا يحدث الكثير في روسيا دون أن يكون بوتين وراءه

منذ ساعة واحدة : شبكة REN TV الروسية: الطائرة المملوكة لقائد فاغنر سقطت بجناح واحد حسب شهود عيان

منذ ساعة واحدة : شبكة REN TV الروسية: طاقم الطائرة لم يستجب لمكالمات متعددة بعد اختفائها عن الرادار

منذ ساعة واحدة : شبكة REN TV الروسية: الطائرة المتحطمة شمال موسكو اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من مغادرتها

منذ ساعة واحدة : بايدن: لا أعلم ما الذي حدث لبريغوجين لكن ما نقلته التقارير ليس مفاجئا

منذ ساعة واحدة : موقع ريبار العسكري الروسي: طبيعة الأضرار في الطائرة لا تشير على الأرجح إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية

منذ ساعة واحدة : مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك: بريغوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعد بوتين وضمانات لوكاشينكو

منذ ساعة واحدة : موقع ريدوفكا الروسي عن مصادر: تأكد مقتل يفغيني بريغوجين.

منذ ساعتين : قناة RBC الروسية عن مصادر أمنية: ننظر في جميع السيناريوهات بما في ذلك خطأ من الطيار أو خلل تقني أو عامل خارجي

منذ ساعتين : وسائل إعلام روسية: لجنة تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي تحقق في ظروف تحطم الطائرة شمال موسكو

منذ ساعتين : وسائل إعلام روسية: طاقم الطائرة المتحطمة شمال #موسكو لم يبلغ الجهات المسؤولة بوجود حالة طارئة

منذ ساعتين : الرئاسة الأوكرانية: تحطم الطائرة في روسيا رسالة من بوتين للنخب الروسية

🔴 لحظة سقوط طائرة خاصة تقول وكالة تاس إن قائد مجموعة فاغنر كان على متنها والتي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو#الجزيرة_مباشر | #روسيا 🇷🇺 pic.twitter.com/Uf0YlYpq2l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2023

منذ ساعتين : البيت الأبيض: موت بريغوجين لن يفاجئ أحدا

منذ ساعتين : فلاديمير روغوف عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيا: مقربون من بريغوجين أكدوا مقتله مع أوتكين قائد مجموعة فاغنر

منذ ساعتين : رويترز عن البيت الأبيض: تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بحادث تحطم الطائرة شمال موسكو

منذ ساعتين : فايننشال تايمز عن قناة تليغرام المرتبطة بفاغنر: معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو

منذ ساعتين : الوكالة الروسية للنقل الجوي: الطائرة التي تحطمت شمال موسكو كانت تقل 10 أشخاص بينهم7 ركاب و3 من أفراد الطاقم

منذ ساعتين : وسائل إعلام روسية: الطائرة الثانية التي تعود إلى مالك فاغنر بريغوجين هبطت في مطار استوفيفا في مقاطعة موسكو

منذ ساعتين : موقع ريدوفكا العسكري: طائرة ثانية مرتبطة بقائد فاغنر تحلق فوق موسكو ولم تطلب الإذن بالهبوط في مطارات العاصمة

منذ ساعتين : رويترز عن هيئة الطوارئ الروسية: العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو

منذ 3 ساعات : موقع ريدوفكا العسكري: التقارير حول مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم الطائرة شمال موسكو سابقة لأوانها

منذ 3 ساعات : موقع ريدوفكا العسكري: قد يكون قائد فاغنر يفغيني بريغوجين استقل طائرة أخرى

منذ 3 ساعات : هيئة الطيران المدني الروسية: مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة مدنية شمال موسكو يعتقد أن بريغوجين قائد مجموعة فاغنر كان ضمن ركابها

روسيا

منذ 3 ساعات : وكالة تاس: مصرع عشرة أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو