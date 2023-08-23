قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن السفارات الأوربية في إسرائيل رصدت أخيرًا زيادة كبيرة في استفسارات من مقيمين في إسرائيل يرغبون في الحصول على جواز سفر أوروبي أو تأشيرات (فيزا).

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مبعوث أوروبي لم تسمّه قوله “البعض ربط ذلك بالتعديلات القضائية الأخيرة، بينما يعتقد آخرون أن السبب هو زيادة في كلفة المعيشة”.

وأضاف “هناك عدد متزايد من العائلات الإسرائيلية الراغبة في الحصول على جوازات سفر. الأعداد تتزايد بصورة لم نشهدها من قبل، ونشعر أن الأمر أصبح ظاهرة”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن من بين السفارات التي شهدت زيادة في الطلبات سفارات فرنسا وهولندا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا ودول البلطيق. وتابعت أن القضية أثيرت خلال منتديات عدة مشتركة للسفارات الأوروبية في إسرائيل.

Israelis flock to obtain foreign passports https://t.co/5DZkZIaGUE — amsterdam_bill (@amsterdam_bill) August 23, 2023

ونقلت الصحيفة عن السفارة الإسبانية في إسرائيل تأكيدها أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كانت هناك زيادة في طلبات الحصول على جوازات سفر إسبانية بعد قانون المواطنة الإسباني الجديد الذي يعترف بحقوق اليهود من أصول إسبانية على أنهم ضحايا اضطهاد خلال فترة محاكم التفتيش.

وتابعت السفارة أن ثمة زيادة كبيرة في طلبات الحصول على تأشيرات إعادة التوطين وتأشيرات “الرحالة الرقميين” للعاملين عن بُعد في المجالات الرقمية التي تُمكن الإسرائيليين من العيش والعمل في إسبانيا.

وردّت السفارة الفرنسية في تل أبيب على طلب تعليق من الصحيفة بالقول “هناك زيادة في أعداد طلبات الحصول على جوازات سفر، لكننا لا نعرف الدافع وراءها”.