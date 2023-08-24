السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين محمد شوقي عياد نائبا عاما.. تعرف إليه

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا بدلًا من حمادة الصاوي.

‎كما قرر السيسي تعيين تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر/أيلول 2023.

وكان عياد قد شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مكتب فني في محكمة استئناف القاهرة.

كما تم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي لوزارة العدل للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

وفي 2020 أصدر السيسي قرارًا بتعيينه مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية فقد عمل عياد قاضي تحقيق في العديد من القضايا، وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتى وصل إلى درجة محامي عام أول، ومن ثم منصب النائب العام.

وعام 2013 تم انتدابه قاضيًا بمحكمة دبي الابتدائية في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتسلم النائب العام الجديد مهام عمله يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي.

يذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة حددت آلية تعيين النائب العام وطريقته، وفقًا لما أوردته الفقرة الثانية من المادة الـ189 من الدستور.

وتتمثل الآلية في “تعيين رئيس الجمهورية النائب العام، من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

يذكر أن المادة 189 من الدستور قبل تعديلها كانت تنص على أن “يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

ويعني التعديل أن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام لم تعد إجرائية، وأصبح له حق الاختيار من بين مرشحين.