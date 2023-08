ترمب يستعد لتسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا تمهيدا لمحاكمته في قضية التلاعب بالانتخابات

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتسليم نفسه، الخميس، لسلطات سجن في ولاية جورجيا، حيث ستؤخذ بصماته قبل أن يتمّ الإفراج عنه بكفالة تمهيدًا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال ترمب عبر منصة “تروث سوشال”: “سأسلّم نفسي في السابعة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي (2:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة)”.

ومن المقرر أن يحضر ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة “الابتزاز”، وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسة التي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتهم، وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار في قضية ترمب.

BREAKING: In a post on Truth Social President Donald Trump says he will surrender to authorities in Fulton County, GA at 7:30 PM EST. This is election interference and banana republic territory! pic.twitter.com/Q01Mvfabqx

— 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) August 24, 2023