ذكرت دراسة أن رواتب الاستشاريين في إنجلترا أعلى من نظرائهم في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإن كانت أقل من نظرائهم في هولندا وألمانيا.

بدأ كبار الأطباء في مستشفيات إنجلترا، اليوم الخميس، إضرابًا يستمر ليومين للمطالبة برفع أجورهم.

وهذا هو الإضراب الثاني لكبار الأطباء هذا العام، الذي يأتي ضمن سلسلة من الإضرابات التي تشهدها بريطانيا في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والمواصلات للمطالبة برفع الأجور.

وعلى الرغم من زيادة الحكومة أجور الأطباء الاستشاريين بنسبة 6% هذا العام، يطالب الأطباء بزيادة تفوق نسبة التضخم لتعويض تدني الرواتب خلال الأعوام الـ15 الماضية.

وذكر تحليل للرواتب أجراه مؤسسة “نافيلد ترست” أن رواتب كبار الأطباء في إنجلترا لا تتناسب مع معدل التضخم، كما أنها أقل من رواتب نظرائهم في دول مثل كوريا الجنوبية وهولندا وأيرلندا وألمانيا، لكنها أعلى من رواتب الاستشاريين في نيوزيلندا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.

ودعا رئيس لجنة الاستشاريين في نقابة الأطباء فيشال شارما الحكومة إلى التفاوض، قائلًا إن الاستشاريين لا يريدون الإضراب.

وأظهرت بيانات قطاع الخدمات الصحية في بريطانيا أن الإضرابات التي جرت خلال الشهور الماضية أدت إلى تأجيل أكثر من 800 ألف إجراء طبي، ما بين موعد أو عملية جراحية أو إجراء طبي آخر.