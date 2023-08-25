قالت مفوضية اللاجئين إنها “وكالة حماية”، معربة عن أسفها لأن الدول لا تقدم سوى القليل جدا من الحلول الدائمة.

بدأ عدد من المهاجرين السودانيين غير النظاميين اعتصامًا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين المفوضية بتوفير أماكن آمنة للسكن إلى أن يتم البت في أمرهم وترحيلهم إلى دولة ثالثة.

وقال سودانيون للجزيرة مباشر إنهم لم يجدوا استجابة من المفوضية لمطالبهم، مضيفين أن وجودهم في العراء وبالقرب من طريق سريع يعرضهم لحوادث.

وذكر عدد منهم أنه لا يمكنهم العودة إلى السودان، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد في ضوء القتال الدائر هناك.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المهاجرين أتوا من مختلف مدن السودان وأنحائه، ومنهم من وصل إلى ليبيا بعد رحلة صعبة واجهوا خلالها مخاطر عديدة.





من جهتها، قالت المفوضية في بيان إنها “وكالة حماية”، مشيرة إلى أنها عملت على “التقييم المستمر لاحتياجات الأشخاص”، وقامت بتقديم “المساعدة المتاحة بناء على التقييمات الفردية” للمهاجرين.

وأعربت عن قلقها إزاء “تزايد عدد النساء والأطفال مؤخرًا في الموقع، وإزاء المخاطر المرتبطة بالطريق والحوادث المحتملة”.

كما أعربت عن أسفها، لأن “البلدان الثالثة لا تقدم سوى عدد قليل جدًا من الحلول الدائمة”.

بيان إخباري لمفوضية اللاجئين بشأن الوضع في مركز التسجيل بالسرّاج: pic.twitter.com/UlVgxCX4RT — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) August 23, 2023

وتسبب القتال، الذي اندلع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان الماضي، في سقوط أكثر من 3 آلاف و900 قتيل، أغلبهم مدنيون، ونزوح ولجوء ما يزيد عن 4 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، الذي يعد أحد أفقر دول العالم.