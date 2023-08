السفير الأمريكي بالخرطوم: طرفا الصراع في السودان أثبتا أنهما غير جديرين بالحكم

دعا السفير الأمريكي بالخرطوم جون غودفري طرفا الصراع في السودان إلى إنهاء الصراع ونقل السلطة، واصفا إياهم “بغير المؤهلين”.

وقال غودفري، الجمعة، “على المتحاربين في السودان الذين أثبتوا عدم أهليتهم للحكم إنهاء الصراع ونقل السلطة”.

وأضاف في منشور على منصة “إكس” أن جهود الولايات المتحدة مع الشركاء السودانيين والدوليين لاستعادة الديمقراطية في السودان “انقلبت رأسا على عقب بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن”.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، خلفت آلاف القتلى أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

Yesterday marked 1 year since I arrived in Khartoum. Our effort with Sudanese and international partners to restore Sudan’s democracy was upended by war now devastating the country. A future built by the Sudanese people can only happen when civilians’ security is restored. The…

— John Godfrey (@USAMBSudan) August 25, 2023