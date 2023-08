تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في العاصمة ومدن أخرى غربي البلاد، حيث سمعت أصوات المدفعية الثقيلة في عدد من مناطق الخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الطيران الحربي التابع للجيش قصف اليوم الجمعة، مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم.

كما سمع دوي انفجارات بمنطقة بري الواقعة شرقي القيادة العامة للجيش تزامنًا مع تحليق للطائرات الحربية التابعة للجيش ودوي كثيف للمضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع في أرجاء مختلفة من العاصمة.

وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات وسط المدينة وأصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة في المنطقة المحيطة بالسوق الشعبي وعدد من الأحياء المتاخمة للسوق جراء تواصل الاقتتال بين الطرفين.

يأتي ذلك في وقت دوت فيه أصوات المدفعية الثقيلة التي تطلقها قوات الجيش المتمركزة في سلاح المهندسين الواقع جنوبي أم درمان نحو أهداف يقول الجيش إنها تتبع للدعم السريع غربي المدينة.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة من أن الحرب والجوع يهددان بـ”تدمير” السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 إبريل/ نيسان في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارتن غريفيث) إن الحرب في السودان تثير وضعًا طارئًا إنسانيًا له أبعاد هائلة، محذرًا من أن “النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها”.

وأسفرت الحرب عن مقتل ما يقرب من 5000 شخص، وفقاً لمنظمة “أكليد” غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح نظرًا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا عن العالم كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وخلال 4 أشهر، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.

وقال غريفيث “كلما طال أمد القتال، صار تأثيره أكثر تدميرًا” مشيرًا إلى أن بعض المناطق لم يتبقَ فيها أي طعام ويعاني مئات آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يحصلوا على العلاج.

I’m deeply concerned by reports of deadly clashes in South Darfur.

The violence has displaced an estimated 20,000 people around the capital Nyala.

The fighting that has plagued #Sudan for the past 4 months needs to end.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) August 14, 2023