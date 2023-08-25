حماس تدين مساندة بريطانيا للاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار بريطانيا الوقوف ضد حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.

وقالت الحركة في بيان، الجمعة، إن القرار “يأتي في إطار توالي السياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءًا من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدّساتنا”، وفقًا لبيانها.

واعتبرت الحركة أن الموقف البريطاني “يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية”.

ودعت الحركة بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن “العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين”، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، أفادت بأن “بريطانيا قدمت رأيًا من 43 صفحة إلى محكمة العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية”.

وأشارت الصحيفة إلى معارضة لندن فكرة “تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية”.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح “طلب فتوى” من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

و”العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعد أحكامها ملزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.