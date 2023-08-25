اللقطة التي يظهر فيها ترمب “عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في الكاميرا” ستُسجّل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائيّة لرئيس أمريكي سابق

نُشِرت مساء أمس الخميس صورة جنائيّة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال توقيفه هناك مدة وجيزة. وبعد أخذ مقاساته تم إطلاق سراحه بكفالة.

ووصف ترمب -بعد توقيفه رسميًّا بتهمتَي الابتزاز والتآمر- في جورجيا، ما حدث بأنه “تدخّل انتخابي”، ولم يُحدّد الجهة التي يتّهمها بالتدخّل، وسبق أن ندّد ترمب بالرئيس جو بايدن وديمقراطيّين آخرين بأنّهم “يعرقلون حملة إعادة انتخابه”.

وقال ترمب للصحفيّين وهو يستعد للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف مدة وجيزة والتُقِطت له صورة جنائيّة في سجن مقاطعة فولتون “ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم أرتكب أيّ خطأ. ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات”.

أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق

واللقطة التي يظهر فيها ترمب “عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في الكاميرا” ستُسجّل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائيّة لرئيس أمريكي سابق.

وعاد ترمب إلى حسابه الشخصي على منصة إكس “تويتر سابقا” بمنشور يظهر “الصورة الجنائية” التي التقطت له في احتجازه الوجيز، مع عبارة “تدخُّل في الانتخابات. لا تستسلم أبدا”، وتضمن المنشور دعوة إلى أنصاره إلى التبرع دعمًا لحملته في انتخابات الرئاسة 2024.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواصل فيها ترمب مع جمهوره عبر هذا الحساب منذ أن حظرته تويتر عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021 ثم ألغت الحظر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة، وقبل الحظر كان عدد متابعي ترمب 88 مليونا.

وكان ترمب قد توجّه إلى ولاية جورجيا لتسليم نفسه في أحد سجونها حيث أخِذَت بصماته، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، في رابع محاكمة جنائيّة يُلاحَق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

وحضر ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء إليه وإلى 18 شخصًا آخرين تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسيّة التي فاز بها بايدن.

“يوم حزين في أمريكا “

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، عاصمة الولاية، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي (تروث) إنّه “يوم حزين آخر في أمريكا”.

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخَذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائيّة قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترمب بـ200 ألف دولار.

ملامح غاضبة

وكشف مكتب عمدة مقاطعة فولتون بولاية جورجيا عن صورة ترمب وهو سجين بعد تسليم نفسه إلى سلطات السجن قبل أن يطلق سراحه، لكنها ليست كغيرها من عدسات المصورين التي اعتاد أن تطارده أينما ذهب.

وبحسب إجراءات السجون الأمريكية تلتقط صور للشخص المقبوض عليه وتوضع في السجلات لدى سلطات إنفاذ القانون لاستخدامها في أغراض عدة منها تحديد الهوية من قبل الضحايا والمحققين وعادة ما تكون صورتين جانبية وأمامية.





رقم سجين

ويدرج المحتجز على ذمة قضية تحت رقم سجين، وكان الرقم (P01135809) من نصيب دونالد ترمب، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها هذه الصورة القانونية لرئيس أمريكي.

ويتصدر ترمب استطلاعات الرأي متقدمًا على جميع المرشحين الجمهوريين حتى الآن رغم القضايا الجنائية، ويتهم الرئيس الحالي جو بايدن باستخدام أجهزة الدولة لعرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.





قضية فولتون

وهي القضية الجنائية الرابعة ضد ترمب، ويتهم معه فيها 18 شخصًا، بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

تتهم المدعية العامة في مقاطعة فولتون (فاني ويليس) ترمب والمتهمين الآخرين بانتهاك قوانين الولاية وممارسة الابتزاز في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية.

ومن المتهمين مع ترمب، محاميه وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وعدد آخر من محامي ترمب.

ومن الاتهامات في هذه القضية، محاولة المتهمين تشكيل قائمة مزيفة من الناخبين المؤيدين لترمب، والتآمر لسرقة بيانات الناخبين، والتلاعب بمعدات التصويت.