أعربت وزارة الدفاع البريطانية عن شكها في حقيقة مقتل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية، مستدلة على ذلك بعدم وجود دليل قاطع حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه ليس هناك دليل قاطع على أن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي قرب موسكو وقُتل جميع ركابها، لكن وفاته “مرجحة جدًّا”.

وأضافت الوزارة “لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن بريغوجين كان على متن الطائرة، وهو معروف باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًّا أنه توفي بالفعل”.

وأوضحت الوزارة أن “وفاة بريغوجين سيكون لها حتمًا تأثير كبير على استقرار مجموعة فاغنر، إذ هيمنت سماته الشخصية من نشاط مفرط وجرأة استثنائية والسعي لتحقيق النتائج والقسوة الشديدة، على فاغنر. ومن غير المرجح أن تتوفر في أي خليفة له”.

