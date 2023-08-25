الدفاع البريطانية: موت بريغوجين “مرجح جدا” لكن لا يوجد دليل قاطع حتى الآن.. والبنتاغون يرجّح مقتله دون مؤشرات على إسقاط طائرته بصاروخ

أعربت وزارة الدفاع البريطانية عن شكها في حقيقة مقتل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية، مستدلة على ذلك بعدم وجود دليل قاطع حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه ليس هناك دليل قاطع على أن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي قرب موسكو وقُتل جميع ركابها، لكن وفاته “مرجحة جدًّا”.

وأضافت الوزارة “لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن بريغوجين كان على متن الطائرة، وهو معروف باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًّا أنه توفي بالفعل”.

وأوضحت الوزارة أن “وفاة بريغوجين سيكون لها حتمًا تأثير كبير على استقرار مجموعة فاغنر، إذ هيمنت سماته الشخصية من نشاط مفرط وجرأة استثنائية والسعي لتحقيق النتائج والقسوة الشديدة، على فاغنر. ومن غير المرجح أن تتوفر في أي خليفة له”.

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البنتاغون: لا دليل على “قصف” طائرة بيرغوجين

من جانبها، لم تجزم أيضًا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بمقتل زعيم فاغنر، لكنها رجّحت أن يكون قد قُتل في تحطم الطائرة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود معطيات تدعم فرضية أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن “تقييمنا، بناء على مجموعة من العوامل، هو أنه على الأرجح قد مات”، لكنه شدد على عدم حيازة البنتاغون أي معلومات عن سبب تحطم الطائرة.

واستبعد رايدر الفرضية المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إسقاط الطائرة بصاروخ.

وقال إن الجيش الأمريكي لا يمتلك “معلومات تؤشّر إلى ارتباط صاروخ أرض جو” بالحادث، مشيرًا إلى أن التكهنات بتحطم الطائرة بهذا السبب “غير دقيقة”.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أن بريغوجين كان مدرجًا ضمن ركاب الطائرة التي سقطت شمال غربي موسكو مساء الأربعاء، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث لكنها لم تؤكد رسميًّا هوية الجثث العشر التي تم انتشالها من حطام الطائرة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقتل بريغوجين، وقدّم تعازيه إلى أقارب ضحايا تحطم الطائرة، وأشار إلى انتظار نتائج التحقيقات من أجل كشف ملابسات حادث التحطم، موضحًا أن الفحص سيستغرق بعض الوقت.