أحيا آلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة ذكرى “المجزرة” التي تعرضوا لها في مثل هذه الأيام قبل 6 سنوات في ميانمار على يد الجيش، وذلك من خلال وقفات احتجاجية نظموها في 12 مخيمًا من مخيمات النزوح البالغ عددها 33 في منطقة كوكس بازار على الحدود مع بنغلاديش.

وأكد الروهينغيا مطالبتهم بحقوق المواطنة وبعودة آمنة إلى قراهم، وليس إلى مخيمات نزوح مغلقة كما هو العرض الذي تقدمه ميانمار دون التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وطالب نحو 30 ألف من الروهينغيا شاركوا في الاحتجاجات، المجتمع الدولي رفع مستوى المساعدات الإنسانية الذي خفض خلال هذا العام، حيث قلصت الحصص الغذائية التي تعطى للأسر الروهينغية بنسبة 30% إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما طالب اللاجئون من الشباب -وهم الأكثرية- بتوفير فرص عمل وتعليم لهم في مخيمات النزوح حتى يقدروا على تحسين مستوى معيشتهم في بيئتهم المحاصرة.

محاسبة الجيش

من جهته، جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعوته بمحاسبة جيش ميانمار، وقال في بيان أمس الخميس “يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينغيا، وعلى الزج بالبلاد في أزمتها الحالية على صعيد حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية”.

ودعا المسؤول الأممي الدول كافة إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المحاسبة الدولية الراهنة “في مواجهة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به جيش ميانمار على الجرائم الماضية والحالية ضد الروهينغيا وكذلك المجموعات الأخرى”.

وحث تورك المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينغيا والمجتمعات المضيفة كما في بنغلاديش.

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بدعم اللاجئين #الروهينجا إنسانيا وسياسيا، بعد مرور 6 سنوات على موجة اللجوء من ميانمار التي فر خلالها أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش.https://t.co/Z4GwZEKn12@UNHCR_Arabic — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 22, 2023

بدوره، ناشد توم أندرو المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، زعماء العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.

وقال في بيان إن “المسؤولية عن المعاناة الهائلة للروهينغيا تبدأ من القمة. لقد أصبح مين أونغ هلاينغ، الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، على رأس المجلس العسكري غير القانوني وغير الشرعي الذي يهاجم السكان المدنيين في مختلف أنحاء ميانمار. يجب تقديمه إلى العدالة ومحاسبته على جرائمه”.

وانتقد أندرو ما وصفه بفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الروهينغيا، مشيرًا إلى أنه بعد ست سنوات لم يقم مجلس الأمن بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم وحشية.

نحو 1 مليون لاجئ من الروهينغا مازالوا يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية وخطيرة في بعض الأحيان في مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش. وهم الآن يواجهون خطر الجوع بعد الخفض الأخير في الحصص الغذائية.https://t.co/Hyn3t58qdk pic.twitter.com/DqdMHoTBwD — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) August 24, 2023

وفي 2017 شن جيش ميانمار هجوم واسع النطاق ضد أقلية الروهينغيا، أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف منهم بينهم أطفال ونساء، وحرق أكثر من 300 قرية، كما أجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش.

وإجمالًا، فرّ أكثر من مليون من الروهينغيا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية للاجئين في بنغلاديش. ولا يزال حوالي 600 ألف شخص داخل ولاية راخين (أراكان)، حيث يعانون من تقييد شديد لحقوقهم، والتهديد بالتعرض لمزيد من العنف، حسب الأمم المتحدة.