قالت روسيا اليوم الجمعة إن كييف أطلقت صاروخًا باتجاه موسكو وهاجمت شبه جزيرة القرم بنحو 42 طائرة مسيّرة، في إحدى أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية المنسّقة المعروفة حتى الآن على شبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.

وتتعرض جزيرة القرم لهجمات بمسيرات جوية وبحرية منذ بدء كييف هجومها المضاد على القوات الروسية في مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

وأسقطت موسكو في نهاية يوليو/ تموز الماضي 25 طائرة مسيّرة في جزيرة القرم، و18 مسيّرة في منتصف الشهر نفسه.

استهداف ميناء أوكراني

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ميناءً في أوكرانيا يستخدم لأغراض عسكرية، بحسب ما ذكرت اليوم الجمعة.

إسقاط صواريخ

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت صاروخًا معدلا من طراز (إس-200) فوق منطقة كالوغا المتاخمة لمنطقة موسكو، التي تقع على بعد أقل من 200 كيلومتر من العاصمة.

وكشفت الوزارة أيضًا أن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، تعرضت لهجوم، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة، كما تم تدمير 33 طائرة بوسائل الحرب الإلكترونية تحطمت فوق القرم دون أن تصل إلى أهدافها.

ولم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهجمات التي ألقت روسيا باللوم فيها على أوكرانيا. وقد أوقفت المطارات الروسية الرحلات الجوية بضع ساعات.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات مماثلة منذ تدمير طائرتين مسيرتين فوق الكرملين أوائل مايو/ أيار.

ولا تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على المناطق التي تسيطر عليها موسكو داخل أراضيها، لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد على الهجوم المضاد الذي تشنه.

“فشل الهجوم الأوكراني”

وفي هذه الأثناء قال مدير المخابرات الروسية، إن فشل الهجوم الأوكراني المضاد “واضح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الأوكرانية، إن عملية إنزال خاصة نفذها جهاز المخابرات مع القوات البحرية، في شبه جزيرة القرم أمس أدت إلى مقتل 30 جنديا روسيا وتدمير زوارق، لكن وسائل إعلام روسية قالت إن عملية الإنزال فشلت وقتل جميع الجنود المشاركين فيها.