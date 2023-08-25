قال بن غفير إن حق المستوطنين الإسرائيليين بالحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي قال فيها إن حق المستوطنين في الحركة بالضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان “ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية بشأن حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية “ندين كل الخطابات العنصرية؛ لأن مثل هذه الرسائل تكون ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، وتتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع”.

واعتبر زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وعائلته في الحركة بالضفة الغربية يفوق حق العرب. جاء ذلك في حديث لبن غفير -وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية- لقناة الـ12 الإسرائيلية، أول أمس.

U.S. condemns Israeli minister Ben-Gvir's 'racist rhetoric' on Arab freedom of movement https://t.co/X64lEm2iU6 — Haaretz.com (@haaretzcom) August 25, 2023

شرعنة “الأبارتهايد”

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و”الأبارتهايد”.

وأدانت الوزارة في بيانٍ أمس، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها بن غفير، والتي “تحرّض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين”.

ورأت أن أقوال المتطرف بن غفير “تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وكذلك الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة”.

وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، “حوّلت حياة الفلسطيني إلى رحلة عذاب يومية مستمرة، وباتت تشعره بشكل متواصل بأنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية”.

الخارجية والمغتربين//صمت المجتمع الدولي على تحريض بن غفير العنصري شرعنة للاحتلال والابرتهايد — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) August 24, 2023

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجّة منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

واستنادًا إلى معطيات حركة (السلام الآن) اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يستوطنون 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطنا في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية عام 2022.