أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي قال فيها إن حق المستوطنين في الحركة بالضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان “ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية بشأن حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية “ندين كل الخطابات العنصرية؛ لأن مثل هذه الرسائل تكون ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، وتتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع”.

واعتبر زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وعائلته في الحركة بالضفة الغربية يفوق حق العرب. جاء ذلك في حديث لبن غفير -وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية- لقناة الـ12 الإسرائيلية، أول أمس.

