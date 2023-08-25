وسائل إعلام مصرية: محكمة عسكرية تقضي بالسجن المؤبد على ضابط واقعة “دهس مدينتي”

قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة عسكرية قضت، الخميس، بالسجن المؤبد على الضابط في القوات المسلحة زياد حسام الدين، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حادث دهس مدينتي”.

وذكر موقع “القاهرة 24” المحلي أن “الطبيب المتهم بدهس صيدلانية التجمع والشروع في قتل أسرتها، حكم عليه بالسجن المؤبد”.

وأكدت منصة “متصدقش” الخبر على صفحتها في موقع “فيسبوك”، وقالت إن “حسام الدين سيواجه السجن المؤبد بعد إدانته بقتل بسمة علي”.

وأضافت أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم (24 أغسطس/آب) بعدما كان مقررًا إصداره الخميس الماضي، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم الخميس.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي أنكر التهم الموجّهة إليه، رغم اعترافه في محضر الشرطة في بداية الأمر.

ومن المتوقع أن يقدّم المتهم طعنًا أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يومًا من صدور الحكم.

وتعود أحداث الواقعة عندما قام الضابط في القوات المسلحة المصرية بدهس الصيدلانية “بسمة علي حسنين” عمدًا بعد مشادة كلامية مع أسرتها.

ووفق رواية زوجها، فقد تصاعدت الأمور بعد أن صدم ابنه الأكبر (11 عامًا) إحدى السيارات بـ”سكوتر” أمام الفيلا (المسكن) المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فخرج الزوج ومعه أولاده الثلاثة وزوجته بسمة للبحث عن صاحب السيارة لتقديم الاعتذار له، فخرج الضابط من داخل “فيلته”، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف الزوج أنه حاول إنهاء الأمر والعودة إلى المنزل، لكن الموقف تطور سريعًا إلى مشادات وصراخ، ليركب الضابط سيارته ويدهس الأسرة، مما تسبب في مصرع الأم “بسمة”، ودهس الأطفال الذين تعرضوا لإصابات بالغة، بينما أصيب الزوج بجروح وخدوش.

وتداول شهود عيان مقاطع “فيديو” تُظهر قيام المتهم بقيادة سيارته ودهس أفراد الأسرة جميعًا عند مربع الفيلات رقم 19 في تجمّع “مدينتي” السكني شرقي القاهرة.