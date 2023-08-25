وفاة الصحفي والناشر طلال سليمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية.. تعرف إليه

الإعلان في لبنان عن وفاة طلال سلمان (85 عاما) مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات.

توفي، اليوم الجمعة، طلال سلمان ناشر صحيفة السفير اللبنانية عن (85 عامًا) في أحد مستشفيات بيروت، حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية محلية.

وكتبت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية): “توفي اليوم ناشر صحيفة “السفير” طلال سلمان، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات”.

وذكرت الوكالة أن سلمان سيشيع عند الرابعة، السبت، في بلدته “شمسطار”، ويصلى على جثمانه ويوارى في جبانة البلدة، وقال أصدقاء للعائلة إن صحته تدهورت كثيرًا خلال الأشهر الأخيرة، ودخل المستشفى للعلاج أكثر من مرة.

ونعته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعاه مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، وعدد من الإعلاميين والساسة والشخصيات العامة.

#طلال_سلمان (1938 – 2023) هناك نهايات مباغتة، ونهايات معلنة، بطيئة، تتحقق على مراحل، تتسلل من دون أن ننتبه لها… نتحدث هنا عن تاريخ، عن عصر كامل أخذه معه «أبو أحمد»: عصر تفرجنا عليه يبتعد تدريجياً، لكن طلال سلمان، بغيابه، يعلن نهايته الرسمية. الآن تسدل الستارة على العصر الذهبي… pic.twitter.com/uuyQjjNt8L — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) August 25, 2023

وكتب وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري على منصة “إكس” ما نصّه “الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق سيبقى ذكراه خالدا وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية”.

في لقائنا الاخير كان الحديث من القلب وعن ذكريات الصحافة .

الكبير #طلال_سلمان العابر بقلمه للمناطق سيبقى ذكراه خالدا وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية.

وداعا صوت الذين لا صوت لهم.@assafir @ahmadtsalman pic.twitter.com/8G3wJeBlNr — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) August 25, 2023

وبدأ سلمان مشواره مع الصحافة مصححًا في جريدة (النضال)، ثم مخرجًا صحفيًا في جريدة (الشرق)، ثم محررًا فسكرتيرًا للتحرير بمجلة (الحوادث)، فمديرًا للتحرير في مجلة (الأحد).

وسافر إلى الكويت عام 1962 ليصدر مجلة (دنيا العروبة)، لكنه عاد بعد 6 أشهر فقط إلى بيروت، ليعمل مديرًا لتحرير مجلة (الصياد) ومحررًا في مجلة (الحرية).

وفي مارس/آذار 1974، أصدر طلال سلمان جريدة “السفير” في بيروت، وكانت صحيفة يومية حملت شعار “صوت الذين لا صوت لهم”، وعُرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية، كما شهدت صفحاتها مجادلات فكرية وسياسية.

ولسنوات طويلة، كتب افتتاحية في صحيفة “السفير” التي نجحت في إيجاد موقع لها في لبنان والعالم العربي، كما أصبحت مرجعًا لكثيرين من أجل تحليل ما يجري في لبنان والعالم العربي وفهمه، كما أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء والقادة العرب.

وقال بعض الذين عملوا معه إنه كان “من آخر من يغادر مكاتب الصحيفة” ليلًا ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، لطيف وقريب من العاملين معه، متضامن معهم وداعم لهم إلى أقصى حدّ.

وحظي سلمان بتقدير كبير بين الإعلاميين والسياسيين والرأي العام، حتى بين الذين اختلف معهم في الرأي.

وفي 14 يوليو/تموز 1984 تعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجرًا تركت ندوبًا في وجهه وصدره، وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير لمطابع “السفير” في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1980.

وفي الرابع من يناير/كانون الثاني 2017، أغلق طلال سلمان جريدة “السفير”، بسبب صعوبات مادية، وكانت تلك ضربة كبيرة للإعلام اللبناني الذي عُرف على مر سنوات بتنوعه وحريته، وشكّل علامة فارقة بين الدول العربية الأخرى.

وبعد إغلاق السفير، بقي طلال سلمان يكتب عبر موقع حمل اسمه واسم “على الطريق”، وهو كان عنوان زاويته الأسبوعية في الجريدة.

ولسلمان مؤلفات عدة بينها

مع فتح والفدائيّين (دار العودة 1969)

ثرثرة فوق بحيرة ليمان (1984)

إلى أميرة اسمها بيروت (1985)

حجر يثقب ليل الهزيمة (1992)

الهزيمة ليست قدرًا (1995)

على الطريق.. عن الديمقراطيّة والعروبة والإسلام (2000)

هوامش في الثقافة والأدب (2001)

سقوط النظام العربيّ من فلسطين إلى العراق (2004)

هوامش في الثقافة والأدب والحبّ (2009)

لبنان العرب والعروبة (2009)

كتابة على جدار الصحافة (2012)

مع الشروق (2012)

هوامش في الثقافة والأدب والحبّ (2014)

يذكر أن سلمان ولد في بلدة شمسطار شرقي لبنان العام 1938، وتزوج عفاف محمود الأسعد ولهما 4 أولاد.

وداعا طلال سلمان ..

كنت خير قلم

و كنت للصحافة عَلَم

وكنت تقول لا عند حتمية اللا

و كنت تقول النعم لمن يستحق النعم #طلال_سلمان#السفير pic.twitter.com/vd7VXv0Pt6 — ماجد عيد – MAJED EID (@majedeid_2) August 25, 2023