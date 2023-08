السودان يعرب عن استيائه من تصريحات للسفير الأمريكي ويطالبه بـ”تصحيح الموقف”

عبَّرت وزارة الخارجية السودانية، السبت، عن استيائها من منشور للسفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري تحدث فيه عن “طرفين متحاربين” في السودان.

وطالبت الخارجية في بيان لها غودفري بالنأي عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية.

وقالت إن تصريحات السفير الأمريكي لا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأوضحت أن “موقف السفير تجاهل أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد والمواطنين”، مضيفة أن “اعتبار السفير الأمريكي القوات المسلحة السودانية طرفًا مكافئًا لقوات الدعم السريع يتضمن إساءة للشعب السوداني”.

وتوقعت الخارجية أن يصحح السفير الأمريكي وحكومة بلاده “هذا الموقف غير المتوازن والمعيب”.

وكان غودفري قد دعا طرفي النزاع في السودان إلى إنهاء الصراع ونقل السلطة، واصفًا إياهما “بغير المؤهلَين”.

وقال في منشور على منصة إكس “على المتحاربين في السودان الذين أثبتوا عدم أهليتهم للحكم إنهاء الصراع، ونقل السلطة”.

ورأى أن جهود الولايات المتحدة مع الشركاء السودانيين والدوليين لاستعادة الديمقراطية في السودان “انقلبت رأسًا على عقب بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن”.

Yesterday marked 1 year since I arrived in Khartoum. Our effort with Sudanese and international partners to restore Sudan’s democracy was upended by war now devastating the country. A future built by the Sudanese people can only happen when civilians’ security is restored. The…

— John Godfrey (@USAMBSudan) August 25, 2023