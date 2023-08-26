ردد المتظاهرون الشعارات التي تطالب بإسقاط النظام ووحدة سوريا كما تم رفع علم الثورة

تواصلت اليوم السبت، الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة منذ اسبوع في مدينة السويداء -أحد أبرز معاقل النظام جنوبي سوريا- حيث خرجت حشود كبيرة إلى الساحة الرئيسية وهم يرددون الشعارات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد.

وهتف المحتجون الذين احتشدوا في ساحة (السير/الكرامة) وسط المدينة، بشعارات “الشعب السوري واحد، وحرية للأبد غصبا عنك يا أسد، وهتاف ما نركع إلا لله، وسوريا حرة وبشار يطلع بره”.

مظاهرات في عموم سوريا

وشهدت الكثير من المدن والبلدات في عموم المناطق السورية أمس خروج مظاهرات تنادي بإسقاط النظام وتأييد الإضراب الذي تشهده محافظة السويداء، وقطع أغلب الطرق في محافظة درعا في “جمعة” خصصت لدعم محافظة السويداء.

وخرج محتجون في مظاهرات حاشدة في السويداء وعفرين بريف حلب وكردوش بريف إدلب وفي مدينة بصرى الشام شرق مدينة درعا، ورفعوا لأول مرة منذ سنوات أعلام الثورة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام السوري.

كما ازدادت أعداد المتظاهرين في السويداء، بعد وصول المئات من أبناء البلدات والقرى المجاورة وتحويل ساحة السير إلى ساحة للاحتجاج والاعتصام الذي دخل يومه السابع اليوم السبت.





رفع أعلام الثورة

وردد المتظاهرون الشعارات التي تطالب بإسقاط النظام ووحدة سوريا كما تم رفع علم الثورة السورية في ساحة السير وفي بلدة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش كما شهد اليوم انضمام الشيخ حمود الحناوي أحد أبرز رجال الدين في محافظة السويداء للمعتصمين.

استمرار العصيان

وفي الأثناء، استمرار العصيان المدني والاحتجاجات على غلاء الأسعار والمطالبات الأهلية برحيل النظام وتحسين الظروف المعيشية وحصولهم على حقوقهم بعد انهيار الواقع الاقتصادي بشكل كبير وعجز حكومة النظام عن القيام بأي تحركات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وتعيش سوريا في خضم أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية والإمدادات الأساسية، وتقول حكومة الأسد إن عقوبات الغرب هي السبب في الأزمة.





مخاوف ودعوات نادرة للإضراب

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية ودبلوماسيين قولهم، إن احتجاجات السويداء تؤجج المخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق نشطاء في الآونة الأخيرة دعوات نادرة إلى الإضراب.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت الاحتجاجات.

وشهدت تلك المنطقة احتجاجات متكررة في الشوارع على الأزمات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.

اندلاع المظاهرات

والأحد الماضي، تظاهر مئات السوريين بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد، احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي في البلاد، حيث تجمع المئات من أبناء القرى والريف في ساحة وسط مدينة السويداء- ذات الأغلبية الدرزية- للتظاهر تنديدًا بالواقع الاقتصادي والمعيشي.

وجاءت الاحتجاجات تزامنًا مع العصيان المدني، بعد الإعلان عنه من قبل عشائر بدو السويداء، حيث شهدت المدينة إغلاقًا تامًا لجميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة من قبل عشرات المواطنين المحتجين، كما شهدت جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية إغلاقًا تامًا