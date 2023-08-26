الهند.. معلمة تطلب من تلاميذها صفع طفل مسلم والسلطات تحقق في الحادثة (فيديو)

تعهدت السلطات الهندية، السبت، باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضبًا على الإنترنت.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولي رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

ويبلغ تعداد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

لقطات صادمة

وتُظهر لقطات الحادث الذي وقع الخميس معلمة في مدرسة خاصة بولاية أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل (7 سنوات) لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيًا “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”.

وأضافت “ابدأوا بضربه على الخصر.. وجهه يتحول إلى اللون الأحمر”.

الشرطة تعلّق

وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات، وصرَّح في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة”.

بينما قدَّم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، بحسب بيان منفصل.

وعلّق الطفل على الحادثة في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع، مشيرًا إلى أنه ضُرب لمدة تقارب الساعة.

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وكتب غاندي في منشور على موقع إكس “زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء، وتحويل مكان مقدَّس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية”.

وأضاف “لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله مُعلم للبلاد”، مشيرًا أن “هذا هو الوقود نفسه الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند”.

المعلمة ترد

وقالت المعلمة المتهمة “تم تحرير وقص الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ولم يكن لديَّ مثل هذه النيات”.

وأضافت “في المنطقة التي أعيش فيها، الهندوس والمسلمون يتعاملون كوحدة واحدة، ولدينا المزيد من التلاميذ المسلمين في مدرستنا”، زاعمة أن الوالدين طلبا منها أن تكون صارمة معه.

وذكرت أنها “معاقة ولا تستطيع النهوض، فطلبت من طالبين أو 3 أطفال ضربه حتى يقوم بأداء واجباته”.

ويحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ 2017، والوزير الأول في الولاية (يوغي أديتياناث) متهم بتشجيع أعمال عنف نفذها محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.

#فيديو من #الهند

هذه المعلمة في مدرسة هندوسية تطلب من الأطفال الهندوس في الفصل أن يضربوا طفلاً مسلماً لأنه مسلم فقط !! لقد تجاوزت الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين في الهند كل الحدود .. pic.twitter.com/8mAbwh8lSn — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) August 25, 2023

➡️थानाक्षेत्र मंसूरपुर के ग्राम खुब्बापुर के स्कूल में अध्यापिका द्वारा एक छात्र की कक्षा के अन्य छात्रों से पिटाई कराने तथा धार्मिक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत महोदय द्वारा दी गई बाईटः- pic.twitter.com/HuqOTLm0hb — MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) August 25, 2023