بالصور.. تعرف إلى ركاب طائرة قائد “فاغنر” المنكوبة

قالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، إن الطائرة التي تحطمت في روسيا قبل يومين كان على متنها قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين و9 أشخاص آخرين، فمن هم ركاب الطائرة المحطمة؟

1- يفغيني بريغوجين

يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة الذي قاد في يونيو/حزيران تمردًا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية، وانتهى باتفاق ينصّ على مغادرته إلى بيلاروسيا، وخُيّر مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الالتحاق بالجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية.

2- ديميتري أوكتين

ساعد بريغوجين الأيمن والرجل الثاني في “فاغنر”، وضابط سابق في الجيش والقوات الخاصة الروسية.

كان مسؤولًا عن قيادة عناصر “فاغنر” وتدريبهم، واسمه الحركي كان “فاغنر”، تيمنًا باسم الملحن الألماني المفضل لهتلر “ريتشارد فاغنر”، ويعتقد أن مجموعة “فاغنر” سميت باسم أوتكين الحركي.

3- فاليري تشكالوف

العقل التجاري لمؤسس “فاغنر”، وكان يشرف على مشروعات بريغوجين المدنية، التي تتضمن التنقيب عن الذهب، وإنتاج النفط والزراعة. طالته عقوبات أمريكية بتهمة نقل الذخائر إلى روسيا والعمل لصالح بريغوجين.

4- يفغيني ماكاريان

انضم إلى قوات “فاغنر” عام 2016، قاتل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، وأصيب بغارة أمريكية هناك.

5- سيرغي سوروفيكين

التحق بمجموعة “فاغنر” عام 2015، وكان أحد حراس بريغوجين المقربين، وهو من قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الشيشان.

6- ألكسندر توتمين

سجين سابق ورجل أعمال من سانت بطرسبرغ. أفرج عنه بعفو والتحق بمجموعة “فاغنر”. حكم عليه سابقًا بالسجن لمدة 23 سنة بتهمة القتل العمد لأسرة مكونة من 4 أفراد بينهم طفلان.

7- نيكولا ماتوسيف

جندي سابق في وحدة “فاغنر” التي قاتلت في سوريا، والمصور الخاص لقناة بريغوجين على منصات التواصل. سجّل “الفيديوهات” المصورة لمالك “فاغنر”، ولم يسجّل آخر لحظاته.

🔴 لم يكن قائد مجموعة #فاغنر وحده من لقي حتفه .. فمن هم ركاب الطائرة المحطمة ؟ تعرّف إليهم #الجزيرة_مباشر | #روسيا

تابع 👇🏻 pic.twitter.com/hFbkzldDVU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2023

8- الكابتن أليكسي ليفشين

قائد الطائرة المنكوبة، وكان ينقل بريغوجين بشكل دوري خلال رحلاته.

9- رستم كريموف

مساعد الطيار، احتفل مع زوجته بالذكرى الرابعة لزواجهما قبل 5 أيام من مصرعه.

10-كريستينا راسبوبوفا

مضيفة الطائرة وتبلغ من العمر 39 عامًا.