بايدن تعليقا على صورة ترمب الجنائية: يبدو وسيما

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على صورة جنائية لدونالد ترمب التُقطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي السابق.

وخلال لقاء صحفي، الجمعة، سألت المراسلة بايدن: هل رأيت الصورة الجنائية لدونالد ترمب؟ ليرد الرئيس الأمريكي: نعم على التلفاز.

وأكملت المراسلة سؤالها: ما رأيك؟ ليجيب بايدن: “إنه شخص وسيم”.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في “الكاميرا”، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وندّد ترمب بـ”مهزلة قضائيّة” بعد توقيفه رسميًّا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفًا ما حصل بأنه “تدخّل انتخابي”.

وقال ترمب لصحفيّين بينما كان يستعد للسفر من أتلانتا، “ما حدث هنا هو مهزلة قضائية. لم نرتكب أي خطأ. لم أرتكب أي خطأ”، وأضاف “ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات”.