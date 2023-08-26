سياسة|فلسطين

تشييع شاب فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال خلال الاجتياح الكبير لمخيم جنين (فيديو)

استُهدف كنعان برصاصة في الرأس أثناء توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين خلال العدوان الإسرائيلي على جنين

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26/8/2023-|آخر تحديث: 26/8/202303:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شيّع مئات الفلسطينيين في جنين شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، جثمان الشاب عز الدين كنعان الذي استشهد متأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المشيعون علم فلسطين ورايات المقاومة، وتوعّدوا جيش الاحتلال بالرد واستمرار المقاومة.

واستشهد الشاب كنعان -وهو من بلدة جبع جنوب جنين- مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في 3 يوليو/ تموز الماضي خلال الاجتياح البري الأخير لمخيم جنين.

واستهدفت قناصة الاحتلال كنعان (20 عامًا) برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم.

واستُقبل جثمان الشهيد مساء أمس في جنين قادمًا من مستشفى في رام الله حيث كان يلتقى العلاج، وانطلقت على الفور مسيرة حاشدة، وجاب المشاركون شوارع مدينة جنين ومخيمها وهم يرفعون الشهيد ملفوفًا بالعلم الفلسطيني.

ونعت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في “فتح” الشهيد كنعان، منددة بعدوان وجرائم الاحتلال المستمرة، وقالت إنها “لن تثني شعبنا عن الاستمرار في النضال حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين في يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وُصف بأنه الأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، نحو 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، وأصيب 140 مواطنًا بينهم 30 بحالة خطرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية