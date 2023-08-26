توم حرب: كنا ننتظر انخفاض شعبية الحزب مع أول اتهام لترمب، لكن العكس ما حدث

قال توم حرب العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس السابق دونالد ترمب “أصبح أيقونة بصورته الجنائية، ورمزًا للاضطهادات السياسية”، مشبّها إياه بـ”مهاتما غاندي ونيلسون مانديلا”.

ونشر ترمب في أول عودة له منذ عامين إلى منصة “إكس”، مساء الخميس، صورة جنائية التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا خلال توقيف وجيز، قبل أن يخرج بكفالة.

“انحدار خطير”

واعتبر العضو “الأمريكي اللبناني” في حزب ترمب، في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أمس الجمعة، أن “الولايات المتحدة تنزل في انحدار خطير بمواجهة الخصم القوي في الانتخابات”.

ورأى حرب أن ما يواجهه ترمب هو “اتهام سياسي” وأن المحاكمة ستستمر، مشيرا إلى أن المدعيين العامين في نيويورك وجورجيا ترشحا للانتخابات وكان شعار حملاتهما الانتخابية “سنحاكم ترمب إذا انتخبتمونا”، قائلًا “إنهما الآن ينفذان وعدهما الانتخابي”.

وذهب حرب إلى أن الأمريكيين يتفاعلون مع ترمب لأجل حرية الرأي، قائلًا “كنا ننتظر انخفاض شعبية الحزب مع أول اتهام لترمب، لكن العكس هو ما حدث، فقد زادت شعبيته مع توالي التهم سواء من طرف أنصاره أو الناخبين المستقلين أيضًا”.

ويشكك الحزب الجمهوري في جدوى هذه المحاكمة، في حين فتحت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقًا مع المدعية العامة لمقاطعة فولتن وسط اتهامات بأن “العملية القضائية محض عبث وأنها ذات دوافع سياسية”.

ومن جهته، ندّد ترمب بما اعتبره ”مهزلة قضائيّة” بعد توقيفه رسميًّا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفًا ما حصل بأنه “تدخّل انتخابي”.

وقال ترمب لصحفيّين وهو يستعد للسفر من أتلانتا، “ما حدث هنا هو مهزلة قضائية. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ”، وأضاف “ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات”.

وكان ترمب قد توجّه إلى ولاية جورجيا لتسليم نفسه في أحد سجونها حيث أخِذَت بصماته، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، في رابع محاكمة جنائيّة يُلاحَق فيها وهو يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

ووصل ترمب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء إليه وإلى 18 شخصًا آخرين تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسيّة التي فاز بها بايدن.