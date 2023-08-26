اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، إذ شوهدت كرة ضخمة من اللهب تتصاعد من أحد المباني وتلتها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع قصف متبادل بين الجيش والدعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة، كما تواصلت الاشتباكات بمحيط منطقة سلاح المدرعات الاستراتيجية في جنوب الخرطوم، لليوم السابع على التوالي.





وتواصلت المعارك بين الطرفين في الخرطوم ومدن أخرى غربي البلاد لليوم الرابع والثلاثين بعد المئة على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين الفارين من القتال في عدد من ولايات البلاد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الجيش شنّ غارات جوية مستخدمًا الطائرات المسيّرة والمقاتلة على مواقع الدعم السريع بأحياء تقع شرقي الخرطوم، وسط دويّ مكثف للمضادات الأرضية التابعة للدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة.





وفي محيط سلاح المدرعات، تواصلت الاشتباكات المحتدمة بين الطرفين منذ أسبوع، إذ قصفت قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية الثقيلة الجهة الجنوبية الغربية من سلاح المدرعات.

من جانبه قصف الجيش بالمدفعية والطائرات المقاتلة، مواقع تمركز قوات الدعم السريع في أحياء بالخرطوم متاخمة للقاعدة العسكرية للمهمة للجيش السوداني.

دويّ انفجارات في أم درمان

وفي أم درمان، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دويّ انفجارات تزامنًا مع قصف مدفعي شنّه الجيش على مواقع تمركز الدعم السريع في أحياء وسط المدينة، ومع تحليق طائرات الاستطلاع التابعة للجيش، وسماع دويّ المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع في أنحاء المدينة.

وقال المراسل إن قوات الدعم السريع المتمركزة شمال مدينة الخرطوم بحري قصفت مواقع تقول إنها للجيش بمدينة أم درمان، ورد الجيش مستخدمًا المدفعية الثقيلة.

مقتل مدنيين

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان، إن قواتهم بمنطقة (الشجرة) العسكرية جنوب الخرطوم صدت أمس هجومًا جديدًا شنّته “مليشيا الدعم السريع” على سلاح المدرعات.

وقال نبيل عبد الله إن “المئات من قوات الدعم السريع قتلوا وجرحوا وتم تدمير 25 عربة قتالية تابعة لها و4 مدرعات خفيفة” خلال صد الهجوم.

وكشف المتحدث باسم الجيش السوداني عن مقتل 7 مدنيين وجرح آخرين جراء قصف عشوائي نفذته قوات الدعم السريع على منطقة أم بدة في أم درمان، بحسب ما ذكر.

ومع استمرار الحرب والقتال بين الطرفين المتحاربين، تزداد معاناة المدنيين، وسط القتال حيث يسقط ضحايا جراء الاشتباكات، يضاف إلى ذلك المعاناة جراء انعدام الأمن ونقص الأغذية وشح الدواء وخروج معظم المستشفيات من الخدمة.