روسيا.. بوتين يأمر مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء في مرحلة ما بعد بريغوجين

يعد ذلك “خطوة واضحة” لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة الروسية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة، بعد حادث تحطم طائرة قيل إنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين.

ووقع بوتين أمس الجمعة مرسومًا من شأنه سريان هذا التغيير بأثر فوري، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريغوجين قُتل بأوامر منه “محض كذب”، وأحجم الكرملين عن تأكيد الوفاة بشكل قاطع.

الإخضاع لسيطرة الدولة

وأوامر بوتين لمقاتلي فاغنر وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء “خطوة واضحة” لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة الروسية.

ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت أيّ شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

من قتل زعيم فاغنر؟

وأشار بعض الساسة والمعلّقين الغربيين -دون تقديم أدلة- إلى أن بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابًا له على تمرده في 23 و24 يونيو/ حزيران على القيادة العسكرية الروسية.

وشكّل ذلك أيضًا أكبر تحدٍّ يواجه بوتين منذ توليه السلطة عام 1999، لكن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال أمس الجمعة، إن هذا الاتهام “غير صحيح” وكذلك اتهامات أخرى كثيرة مشابهة.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية قد قالت إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطّمت مساء الأربعاء شمال غربي موسكو ولم ينجُ أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين تمردًا على قادة الجيش الروسي.

وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة زعيم فاغنر بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث، في حين أرسل بوتين تعازيه إلى أسر القتلى.

وتحدث بوتين عن زعيم فاغنر، بصيغة الماضي، وقال إن “المعلومات الأولية” تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعًا، وأثنى عليه، لكنه قال إنه اقترف بعض “الأخطاء الفادحة”.