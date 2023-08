مسؤول دنماركي: سببان رئيسيان وراء سعي السلطات إلى سنّ قانون يحظر حرق المصاحف (فيديو)

قال ربيع أزد أحمد نائب رئيس بلدية آرهوس بالدنمارك، إن وجود الفراغ القانوني في كوبنهاغن هو ما سمح بحرق نسخ من المصحف خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول المحلي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، أنه كان يوجد قانون في الدنمارك يحظر الإساءة إلى أي دين، لكن أُلغى عام 2017، وأصبح هناك فراغ قانوني أعطى المجال للإساءة إلى الديانات.

ويرى أحمد أن الأمن القومي للدنمارك واعتبارات اقتصادية دفعا السلطات إلى السعي لسنّ قوانين تجرّم حرق المصاحف.

وقال إن الدنمارك من خلال أجهزتها الاستخبارية أدركت جيدًا المخاطر الاقتصادية المتوقعة نتيجة الاستمرار في السماح بحرق المصحف الشريف، مشيرًا إلى خوف السلطات أيضًا على سلامة مواطنيها.

