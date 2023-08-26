مسيرة في باريس تضامنا مع المهاجرين غير النظاميين (فيديو)

المسيرة تأتي بعد تصريحات للرئيس الفرنسي تحدث فيها عن ضرورة وضع حد للهجرة خاصة غير النظامية

شارك المئات من الأشخاص في مسيرة احتجاج بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، للتضامن مع المهاجرين غير النظاميين.

وجابت المسيرة عددًا من شوارع باريس، بينما كان المشاركون يرددون الهتافات على وقع ضربات الطبول.

وردد المشاركون هتافات تطالب بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظامين، وأخرى رافضة للممارسات العنصرية ضدهم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة، نُشرت الأربعاء الماضي، إن الوضع الذي تشهده فرنسا فيما يتعلق بالمهاجرين “لا يمكن أن يستمر”.

وأضاف ماكرون لمجلة (لوبوان) الأسبوعية “يجب أن نحد بقوة من الهجرة، بدءًا بالهجرة غير النظامية”.

وأشار إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء، ولكن تم تأجيله.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه “من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل”، لأن فرنسا “ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.