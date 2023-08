اشتداد معارك السودان.. تحذير من أوضاع كارثية في نيالا وأمريكا تدين العنف الجنسي (فيديو)

كشفت منظمة (أطباء بلا حدود) الدولية، أن موظفيها وعشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي الآونة الأخيرة شهد عدد من مدن دارفور وكردفان غربي البلاد، اشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، إضافة إلى ساحة القتال الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

وقالت المنظمة في بيان “هناك مأساة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث بلغت الهجمات العشوائية على المدنيين آفاقًا كارثية”، مشيرة إلى أن موظفيها وعشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم استخدام المدنيين دروعًا بشرية، وأنهم يعيشون في ظروف قاسية ومنسيّة، وأكدت أن الرعاية الطبية تكاد تكون غائبة بسبب انقطاع الطرق، وناشدت لفتح ممرات آمنة.

وقال البيان “موظفونا وسكان نيالا يشاركون قصصًا مأساوية، حيث يحكون عن دفن أحبائهم، وتحويل منازلهم إلى ساحات قتال، وسيطرة الجماعات المسلحة على المستشفى الوحيد القريب في المنطقة”.

وقال البيان موضحًا احتياجات السكان “نحتاج بشدة إلى تأمين ممرات آمنة وتوفير إمدادات ضرورية في نيالا، جنوب دارفور. مع تصاعد أعمال العنف وانقطاع الطرق، يضيق الوقت أمام الجرحى”.

وأكدت المنظمة أنها تعمل جاهدة لضمان وصول المساعدات الطبية إلى نيالا، لكنها أشارت إلى أن الوضع يزداد سوءًا، وناشدت الجهات المعنية توفير الحماية لحياة المدنيين والسماح بمرورهم بأمان.

ويوم الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 60 شخصًا وإصابة 250 آخرين، ونزوح حوالي 50 ألفا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 20.3 مليون شخص في السودان، أي أكثر من 42% من السكان، يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ يوليو/ تموز.

وفي جنيف، صرح مارتن غريفيث منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس الجمعة بأن “الحرب في السودان أوجدت وضعًا طارئًا إنسانيًّا له أبعاد هائلة”.

وقال إن أمراضًا مثل الحصبة والملاريا وحمّى الضنك وغيرها تنتشر في جميع أنحاء البلاد ولا يحصل معظم الناس على العلاج الطبي، بعد أن تسبّبت الحرب في تدمير القطاع الصحي، وخروج معظم المستشفيات من الخدمة.

Appalled by reports of heinous sexual violence, including rape and gang rape, by Rapid Support Forces (RSF) and allied militias in Darfur, Sudan. Promoting accountability for sexual violence in conflict is a core priority for the U.S. government. https://t.co/NiJ1L4bt7y

وفي هذه الأثناء، أدانت الولايات المتحدة انتشار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصادر يعتد بها -منها الضحايا- نسبت ذلك العنف إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية والمليشيا المتحالفة معها.

وقالت الوزارة في بيان إن “التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق البالغ”.

The United States is unequivocal in our condemnation of conflict-related sexual violence and atrocities committed by the RSF and allied militias in West Darfur. Those responsible must be held accountable. https://t.co/8n9Nnyxg5N

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) August 26, 2023