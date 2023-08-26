طالب المشاركون في الوقفة بتحرك قانوني لمنع حوادث الإساءة إلى القرآن الكريم

شارك عشرات في وقفة بمدينة لاهاي في هولندا، للتنديد بقيام متطرفين بحرق نُسخ من المصحف الشريف.

وتخللت الوقفة كلمات عدة أدانت “التصرف الهمجي” الذي قام به أحد المنتمين إلى حركة “بيغيدا” اليمنية المتطرفة بتمزيق نسخة من القرآن الكريم.

وقال أحد المتحدثين إن الحركة وغيرها من المتطرفين يلعبون على الوتر الحساس الفاصل بين حرية الرأي والإساءة إلى معتقدات الآخرين.

وأضاف “المسلمون في هولندا يحترمون الجميع، لذا فإن أبسط حقوقهم هو ألا تتعرض معتقداتهم للإساءة”.

وقام أحد المنتمين إلى الفرع الهولندي لحركة “بيغيدا” الألمانية اليمنية المتطرفة، يوم الجمعة الماضي، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين الماضي، مستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية الحادث، وأبلغته عدم الارتياح في هذا الصدد.

وتكررت حوادث الإساءة إلى المصحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية في بلدان أوروبية أخيرًا، وهو ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا.