أعلنت أوكرانيا كذلك مقتل ثلاثة من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء “جويس”

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على مشارف المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في حين أفادت رويترز بسماع دوي انفجارات.

وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية عند الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

هجوم روسي

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجومًا جويًّا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة 3 ساعات اليوم، قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحًا (03:00 بتوقيت غرينتش).

تدمير 4 صواريخ كروز

وقال مدير الإدارة العسكرية في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت أهدافًا معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف، وأضاف أن الهجوم شمل صواريخ كروز، ولم ترد معلومات بعد عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أسفر عن سقوط قتلى.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم، بأن الجيش دمّر 4 صواريخ كروز في غارة جوية روسية خلال الليل، وقالت إنها رصدت ما يصل إلى 8 أهداف في الجو، لكنها لم تحدد الأماكن التي أصابتها الصواريخ الأخرى.

إسقاط مسيّرات

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيّرتين اليوم الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا، وأوضح البيان أن إحدى الطائرات أُسقطت فوق منطقة بريانسك غربي روسيا وأُسقطت الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

مقتل 3 طيارين عسكريين

وفي الأثناء، أعلنت أوكرانيا أن 3 طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور، قُتلوا في حادث تصادم في الجو يوم الجمعة.

ويُمثل الحادث ضربة لكييف التي تتطلع للحصول على طائرات إف-16 لتعزيز أسطولها الجوي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، والمضي قدمًا في هجومها المضاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية “نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعًا”، ووصفت الحادث بأنه “فظيع”.





وكشفت القوات الجوية الأوكرانية أن الحادث وقع في منطقة جيتومير بشمالي البلاد بين طائرتي تدريب قتالي من طراز إل-39، وقالت إن التحقيق يجري في ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية، إن أحد القتلى هو “أندري بيلشتشيكوف” الذي يحمل علامة النداء “جويس” وكان ضابطًا شابًّا يتمتع “بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة”.

وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “كرّس الرائد أندري بيلشتشيكوف حياته القصيرة لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا”.