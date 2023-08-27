أوكرانيا تنشر “فيديو” لتدمير دبابة روسية بطائرة مسيرة (شاهد)

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعًا مصورًا يظهر مسيّرة أوكرانية تستهدف دبابة روسية.

وقالت الوزارة في صفحتها على منصة “إكس”، السبت، إن الدبابة الروسية المدمرة من نوع “T-72″، ولم تحدد كييف مكان استهداف الدبابة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الدفاع في كييف إن الجيش الأوكراني دمّر 4 صواريخ “كروز” فوق شمال أوكرانيا ووسطها في غارة جوية روسية خلال الليل.