أوكرانيا تنشر “فيديو” لتدمير دبابة روسية بطائرة مسيرة (شاهد)

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعًا مصورًا يظهر مسيّرة أوكرانية تستهدف دبابة روسية.

وقالت الوزارة في صفحتها على منصة “إكس”، السبت، إن الدبابة الروسية المدمرة من نوع “T-72″، ولم تحدد كييف مكان استهداف الدبابة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الدفاع في كييف إن الجيش الأوكراني دمّر 4 صواريخ “كروز” فوق شمال أوكرانيا ووسطها في غارة جوية روسية خلال الليل.

It turns out that the turret of the latest russian combat airborne vehicle, BMD-4, flies just as well as the turret of the T-72 tank. You just need to add an FPV drone.

🎥 and drone courtesy of the 77th Airmobile Brigade pic.twitter.com/mBcPiwcfdk

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2023