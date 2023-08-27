البرهان يزور بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع (فيديو)

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر.

وتأتي الزيارة ضمن جولة البرهان خارج الخرطوم، وهي الأولى منذ اندلاع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن البرهان يعتزم أيضًا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

وغادر البرهان، الخميس، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع “فيديو” وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وتداول الجيش، الجمعة، مقاطع “فيديو” للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.