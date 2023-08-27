العاروري على رأس القائمة.. نتنياهو يتوعد قادة حماس بـ”دفع الثمن” والحركة تتعهد برد “قوي وحازم”

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدفع “الثمن كاملا”، معتبرًا أن بلاده تواجه “موجة من الإرهاب من الداخل والخارج”.

وتطرق نتنياهو، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأحد، إلى تصريحات لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري حذر فيها من أنه في حال عادت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الممنهجة لقادة الفصائل الفلسطينية فسوف “يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال نتنياهو إنه “يعرف جيدًا سبب اختباء العاروري”، مضيفًا “أصدقاؤه في حماس يدركون جيدًا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وفي غزة وفي أي مكان آخر”.

وتابع مهددًا “كل من يحاول إيذاءنا ومن يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملًا”، على حد تعبيره.

وأردف “نواجه موجة من الإرهاب من الداخل والخارج. هذه ليست أيامًا سهلة، أيامًا مليئة بالتحديات. يجب أن نوّحد قوانا ضد الإرهاب”.

שמעתי את דברי הרהב של בכיר החמאס עארורי, ממקום מחבואו בלבנון. הוא יודע היטב למה הוא וחבריו נמצאים במקומות מחבוא.



בחמאס וביתר גרורותיה של איראן מבינים היטב שאנחנו נילחם בכל האמצעים נגד הניסיונות שלהם לייצר טרור נגדנו – ביו"ש, בעזה ובכל מקום אחר. מי שינסה לפגוע בנו, מי שיממן, מי… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 27, 2023

حماس ترد

من ناحيتها، وصفت حركة حماس، تهديدات نتنياهو بـ”الجوفاء”، وأنها “لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، وأي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم”.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن “الشيخ صالح وإخوانه جميعًا وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وزادت حماس “على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم”.

وتزعم إسرائيل أن العاروري يمسك بخيوط العمليات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

بعد تهديدات الاحتلال باغتياله نشر صور للشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس باللباس العسكري تحدياً للاحتلال وتهديداته pic.twitter.com/yEtQus8byD — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 27, 2023

والجمعة، قال العاروري، في مقابلة مع قناة (الميادين)، إن “التهديد الإسرائيلي لشخصي لن يغيّر قناعاتي وتمدّد المقاومة إلى سائر مناطق الضفة الغربية يمثّل كابوسًا للاحتلال”.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، السبت، أن “العاروري أحد المسؤولين في حماس الذين قد يكونون على رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية”.

وقرر مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في 22 أغسطس/ آب الجاري، منح نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت صلاحية مطلقة لاتخاذ أي قرار مرتبط باستهداف المسلحين الفلسطينيين ومن يقفون وراءهم، وهو ما فسرته وسائل إعلام إسرائيلية على أنه استهداف محتمل لقادة الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أيام قرب بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقُتل فيها مستوطنان إسرائيليان.

ونشرت صفحة “القسام” بالضفة الغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” صورتين لقتلى عملية حوارة، وكتبت عليها “جهادنا مستمر وعملياتنا لن تتوقف”.

وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، قُتل مستوطنان إسرائيليان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما ببلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وتشهد الضفة منذ شهور حالة تصعيد جراء الاقتحامات واعتداءات المستوطنين، بينما يرد الفلسطينيون بتنفيذ عمليات كان آخرها يوم الاثنين الماضي في الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة زوجها.