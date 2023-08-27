قال مراسل الجزيرة مباشر في بريطانيا إسلام البغدادي، إن خطة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لإيواء طالبي اللجوء على بارجة عملاقة، تواجه عقبة قانونية كبيرة.

وأفاد، اليوم الأحد، بأن رجال الإطفاء أطلقوا مراجعة قضائية، واصفين السفينة بأنها “فخ موت محتمل”. وأوضح خطاب رسمي أرسله اتحاد فرق الإطفاء إلى وزيرة الداخلية في نهاية هذا الأسبوع، أن “المخاوف خطيرة بشأن الحرائق والسلامة التشغيلية”.

وتطالب النقابة بالرد على رسالتهم القانونية بحلول الخميس المقبل، وتطلب عدم إعادة أي من طالبي اللجوء إلى “بيبي ستوكهولم” المكونة من 220 غرفة نوم، والتي ترسو في بورتلاند، حتى تتم معالجة مخاوفهم.

وتقول رسالة “بروتوكول ما قبل الإجراء” الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي “وزارة الداخلية فشلت في ترتيب تدريبات على مكافحة الحرائق لطالبي اللجوء أو إجراء تقييمات كافية لأخطار المركب، على الرغم من مضاعفة عدد الركاب المخطط نقلهم على متن العوامة”.

ووجَّه عدد من طالبي اللجوء من مختلف الجنسيات، أول أمس الجمعة، خطابًا إلى وزارة الداخلية البريطانية، وصفوا من خلاله الإقامة في البارجة بأنها “مأساة قاسية” تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا توصيات من منظمات الدعم والمحامين بعدم الذهاب إلى السفينة، معبّرين عن اعتقادهم أنها قد تكون مكانًا غير آمن.

ورغم ذلك قرروا قبول قرار السلطات بالانتقال إلى البارجة وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية، حرصًا منهم على الالتزام بالقوانين، ورغبة في احترام القواعد المنظمة داخل المجتمع البريطاني.

واختتم اللاجئون رسالتهم بالأمل في الحصول على دعم عاجل، معبّرين عن ثقتهم في أنه من خلال الجهود المشتركة يمكنهم التغلب على هذه الظروف الصعبة وتحقيق الحياة المستقرة والآمنة التي يطمحون إليها.

وتسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعًا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.

وكان رئيس الوزراء ذو الأصول الهندية ريشي سوناك قد تعهد بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبًا من السواحل الفرنسية القريبة.

يشار إلى أنه في عام 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب، وهو رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام الجاري 13 ألف شخص.