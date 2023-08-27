بعد نشر صورته في الحجز.. ترمب يجمع تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، السبت، إن ترمب جمع حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي مدة تتزامن تقريبًا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

وقال المتحدث باسم ترمب ستيفن تشونج على منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، إن الرئيس السابق جمع 7.1 ملايين دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونج أن ترمب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 ملايين دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحًا في حملته حتى الآن.

ويسعى ترمب، الذي انتُخب رئيسًا عام 2016، لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترمب 4 اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، ولكنه نفى التهم جميعها.

ودفع أيضًا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، وتزوير سجلات تجارية بقضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها.