يقع سلاح المدرعات في منطقة عسكرية مهمة بالعاصمة وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة عليه

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن مقاتلة حربية تابعة للجيش السوداني قصفت عددًا من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع اليوم الأحد في أحياء تقع شرق العاصمة الخرطوم، وتصدت الأخيرة لها بالمضادات الأرضية.

وأكد المراسل تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة المثلثة “الخرطوم وأم درمان وبحري” حيث جرت اشتباكات بين الطرفين المتحاربين في مختلف جبهات القتال.





قصف مدفعي مكثف

وأفاد بسماع دوي انفجارات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي المكثف من مناطق تمركزهما داخل السلاح ومحيطه.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات برّية في أحياء قريبة من سلاح المدرعات، المنطقة العسكرية المهمة التي يحاول الدعم السريع السيطرة عليها وسط معارك مستمرة.

دوي انفجارات

وفي أم درمان غربي العاصمة، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات جراء قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في جنوب ووسط المدينة.

وفي الخرطوم بحري قصفت قوات الدعم السريع المتمركزة شمال المدينة مستخدمة المدفعية، مواقع تقول إنها تابعة للجيش في أم درمان، فيما رد الجيش المتمركز بقاعدة كرري العسكرية شمال أم درمان مستخدماً القذائف الصاروخية الموجهة تجاه مواقع للدعم السريع شمال وشرق مدينة بحري.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهُدَن المتتالية.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هُدَن في إيقافها، مما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.