حميدتي يطرح رؤية لـ”حل شامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، عن رؤية قواته “للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”، تتلخص في 10 مبادئ.

وفي منشور عبر حسابه على موقع “إكس” قال حميدتي إن “الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع وهو الحل السلمي”.

وشدد حميدتي على أهمية أن “يكون نظام الحكم في السودان مدنيًا ديمقراطيًا يقوم على انتخابات عادلة وحرة”، لافتًا إلى أن “النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان”.

وذكر نائب رئيس مجلس السيادة السابق أن “المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين”.

وأكد بناء جيش سوداني جديد “يحترم الديموقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين”.

وقال حميدتي: “يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونًا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان”.

وأشار إلى ضرورة “إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق السودان في السلطة، بالإضافة إلى مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي”.

رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة

2/2 pic.twitter.com/GGeDM95max — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) August 27, 2023

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.