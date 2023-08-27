تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة السويداء جنوبي سوريا لليوم السابع على التوالي

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد كامل إن قيمة المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية في مدينة السويداء السورية، تكمن في أنها سحبت من النظام ورقة الدعاية الأساسية التي يروج لها بأنه “حامي الأقليات”.

وأضاف كامل في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن مظاهرات السويداء تهدم العمود الرئيسي لدعاية النظام، الذي يقمع كل من يثور بوجهه.

وأشاد كامل بخروج مظاهرات السويداء قائلا إنها “مفيدة جدًّا” للشعب السوري، لكنه استدرك أن هذه المظاهرات فقط لن تُسقط النظام.

وأوضح أن لمظاهرات السويداء قيمة كبيرة في الصراع الطويل الذي يخوضه الشعب السوري منذ بداية ثورته.

وأضاف “الجميع يعرف أن الصراع طويل ولن ينتهي بمظاهرة”، مشيرًا إلى خروجه من يد النظام والمعارضة، ووجود تدخلات من جانب قوى دولية وإقليمية.





وتواصلت الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لليوم السابع على التوالي.

وملأت حشود كبيرة الساحة الرئيسية في المدينة، مرددة شعارات تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، وتؤكد وحدة الشعب السوري.