قُتل 3 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، وأصيب آخرون بينهم 5 بجروح خطيرة، في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، اليوم الأحد، على جزيرة أسترالية نائية شمال البر الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة.

وتحطمت الطائرة في جزيرة أسترالية قبالة السواحل الشمالية للبر الرئيسي، أثناء مشاركتها في تدريبات عسكرية مشتركة، وأكد مسؤول بمشاة البحرية في بيان أن الطائرة كان على متنها ما مجموعه 23 عسكريًّا.

وأضاف في بيان “تأكد مقتل 3 منهم بينما نُقل 5 آخرون إلى مستشفى بشمالي أستراليا في حال خطرة”. وقال إن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة، مشيرًا الى فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة الى قوات من دول أخرى منها إندونيسيا والفلبين.

وأصبحت مناطق شمالي أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأمريكي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حادثان خلال شهرين

وطائرة (أوسبري) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها إلى أعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الإمام للتحليق أفقيًّا كطائرة عادية.

وتتولى هذه الطائرة مهام أبرزها النقل، وهي من الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية (المارينز)، إلا أن سجلّها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة مع تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

ففي إبريل/نيسان عام 2000، قُتل 19 من أفراد المارينز بتحطم طائرة من هذا الطراز خلال مهمة تدريب في ولاية أريزونا الأمريكية.

كما قُتل 3 من المارينز عام 2017 عند تحطم طائرة أوسبري، بعد احتكاكها بمؤخرة سفينة نقل لدى محاولتها الهبوط على منصة بحرية عائمة قبالة السواحل الشمالية لأستراليا.

وحادث اليوم الأحد هو الثاني من نوعه في أستراليا خلال أقل من شهرين، ففي يوليو/تموز، قُتل 4 أستراليين بعد سقوط طائرتهم المروحية من طراز “تايبان” في المياه خلال مناورات أخرى قبالة كوينزلاند في شمال شرقي البلاد.

وكانت الطائرة تشارك في مناورات ضخمة شملت أكثر من 30 ألف عسكري من الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى، وتحطمت الطائرة حينئذ في المياه في جزر قبالة المناطق الشمالية الشرقية لأستراليا.

وأعلن الجيش الأسترالي في حينه أنه سيوقف طلعات هذه المروحيات التي يضم أسطوله 45 منها، وسبق له أن أعلن عن خطط لتغيير أسطوله من المروحيات القديمة واستبدال أخرى بها من طراز “بلاك هوك” أمريكية الصنع.