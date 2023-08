4 قتلى في حادثة إطلاق نار جماعي بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

ذكرت قناة فوكس نيوز، السبت، أن إطلاق نار في أحد متاجر سلسلة (دولار جنرال) في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقالت رئيسة البلدية دونا ديجان لقناة “نيوز 4 جاكس”، إن رجلًا تحصن في أحد متاجر (دولار جنرال) على طريق كينغز.

وأضافت أن “إطلاق النار مرة واحدة أمر مُبالَغ فيه، لكن من الصعب حقًّا تحمُّل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”، مضيفة أن هناك “أكثر من قتيل” لكنها لم تحدد عددهم.

ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة، وقالت إنها تعتقد أن المشتبه فيه قُتل.

وأضافت بيتمان للصحفيين في مكان الحادث “الناس في هذا المجتمع يتألمون ولهم كل الحق في ذلك. هذا غير منطقي. أنا غاضبة جدًّا جدًّا الآن”.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، مع سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عدد الأسلحة في البلاد مقارنة بالمواطنين.

BREAKING: Mayor confirms ‘number of fatalities’ following shooting inside Dollar General in Jacksonville, Floridapic.twitter.com/ZI29uIb9dK

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) August 26, 2023