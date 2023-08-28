إسرائيل.. المعارضة تهاجم تسريب كوهين لقاءه مع وزيرة خارجية ليبيا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تسريب الاجتماع “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”

هاجمت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريب خبر عقده لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش سرًا في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن ليبية أخرى احتجاجات غاضبة على لقاء المنقوش مع كوهين، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل والتحقيق معها، وصدر قرار رسمي بمنعها من السفر.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة إكس (تويتر سابقًا) “دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها”.

وأضاف “هذا ما يحدث عندما تعين، وزيرًا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال”.

واعتبر لابيد وهو رئيس الوزراء السابق، أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”، وتابع “إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي”.

1/3 מדינות העולם מסתכלות הבוקר על ההדלפה חסרת האחריות של פגישת שרי החוץ ישראל – לוב, ושואלות את עצמן: זו מדינה שאפשר לנהל איתה יחסי חוץ? זו מדינה שאפשר לסמוך עליה? זה מה שקורה כשממנים את אלי כהן, אדם בלי שום רקע בתחום, לשר חוץ רק לשנה >> pic.twitter.com/fArQxU0MQ4 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2023

وكان كوهين سرّب خبر لقائه مع الوزيرة الليبية، من خلال بيان وزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الأحد.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.

وقال غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، في تدوينة على إكس “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية”.

وأضاف في إشارة إلى تسريب اللقاء “عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير تقدمي، فهذا ما يحدث. في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم”، وتابع “حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها”.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، عن مسؤولين -لم تسمهم- قولهم إنه “خلال التحضير للقاء كوهين والمنقوش اتفق الطرفان على أن يتم الإعلان عن اللقاء، وهذا كان تفاهمًا بينهما”.