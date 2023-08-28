البرهان في بورتسودان: لم أخرج من الخرطوم بموجب صفقة ولن نتفق مع الخونة (فيديو)

نفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن يكون قد خرج من مقر القيادة في العاصمة السودانية الخرطوم بموجب اتفاق أو صفقة مع قوات الدعم السريع التي يخوض الجيش قتالًا شرسًا معها منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقال البرهان في كلمة اليوم الاثنين خلال زيارة لقاعدة فالمنقو البحرية العسكرية بمدينة بورتسودان “خرجت من القيادة العامة بعمل عسكري مرتب قامت به القوات المسلحة وأي شخص يتحدث عن اتفاق أو صفقة لديه وهم”.

“لا نتفق مع الخونة”

وأضاف البرهان “لا نتفق مع الخونة ولن نضع يدنا مع أي جهة خانت الشعب السوداني”، في إشارة قوات الدعم السريع، مستنكرًا سلوكياتهم التي لا تشبه أهل السودان. وأشار إلى أن الجيش السوداني يخوض “منفردًا” المعركة أمام الدعم السريع، دون الاعتماد على أي جهة، على حد قوله.

وقال البرهان إن الحرب في البلاد اندلعت بسبب “كذبة وجود فلول من النظام البائد” في الجيش السوداني. وأوضح أن الجيش مستمر في قتاله لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الوقت كله مكرس “لإنهاء التمرد”.

وغادر البرهان، يوم الخميس الماضي، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وكان البرهان قد وصل إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، أمس الأحد، لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أن زار سلاح المدفعية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال البلاد عقب خروجه من القيادة العامة للجيش لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وصول رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الي قاعدة فلامنجو البحرية لتفقد القوات المسلحة بمنطقة البحر الاحمر العسكرية. الإثنين ٢٨ اغسطس ٢٠٢٣م الراجمات ملت جوف البحر والبر

والجراقة يمصعوا في الهجير والحر

مادام يابلد شايلين همومك صر

أبشري مابجيك من تال جيهاتهم شر… pic.twitter.com/3vttojDbkH — صفحة القوات المسلحة السودانية (@sudanesearmyf) August 28, 2023

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.