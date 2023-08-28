الثالثة خلال هذا الشهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

بيان الجيش: رصدنا أمس محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية

أسقطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، بحسب بيان رسمي للجيش نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت أمس، محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وأوضح أنه تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلن الجيش الأردني أنّه أسقط طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع “تي إن تي” من سوريا إلى المملكة. وفي 13 أغسطس، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أُسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا. وزار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سوريا في الثالث من الشهر نفسه وبحث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.

وعُقد اجتماع تشاوري حول سوريا في عمّان في الأول من مايو/أيار بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، تناول مكافحة تهريب المخدرات وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار.

ويكافح الجيش الأردني أيضًا عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب “الكبتاغون”، برّا من سوريا إلى المملكة. ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت “منظمة” وتستخدم فيها أحيانًا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط، معدة للتهريب إلى خارج الأردن. وصناعة “الكبتاغون” ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجًا.