بتهمة تسريب بيانات عن حرب أوكرانيا.. روسيا تعتقل موظفا سابقا في القنصلية الأمريكية

أعلنت موسكو اليوم الاثنين، أنها اعتقلت مواطنا روسيا كان موظّفا في القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك للاشتباه بأنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أمريكيين.

ووجه جهاز الأمن الفدرالي الروسي اتهامًا إلى روبرت شونوف، الموظف الروسي السابق في القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك، بجمع بيانات عن العملية العسكرية الخاصة لموسكو.

وقال الجهاز في بيان “قامت أجهزة الأمن الفدرالي بوضع حد للأنشطة غير القانونية للمواطن الروسي روبرت شونوف، الموظف السابق في القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك ومخبر السفارة الأمريكية في موسكو، حيث تم اتهامه بارتكاب جريمة بموجب المادة (275) من القانون الجنائي الروسي، وهي التعاون السري مع دولة أجنبية”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي، فإن “شونوف كان يتصرف بناء على تعليمات من جيفري سيلين وديفيد بيرنشتاين، موظفي القسم السياسي بالسفارة الأمريكية في موسكو، منذ سبتمبر/أيلول 2022 وحتى وقت اعتقاله”.

وأضاف البيان أن “شونوف كان يجمع المعلومات حول العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في جميع أنحاء روسيا، والمشاكل ذات الصلة وتأثيرها على النشاط الاحتجاجي المتعلق بالانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024″.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي أنه من المتوقع استجواب الدبلوماسيين الأمريكيين، حيث تم إرسال طلب الاستدعاء إلى السفارة الأمريكية في موسكو”.

