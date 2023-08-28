تحديد موعد بدء محاكمة ترمب في قضية نتائج انتخابات 2020

أعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب أمام محكمة فدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس/آذار 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترمب في واشنطن في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وموعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو إبريل/نيسان 2026.

وقالت القاضية شاتكن “للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية”.

تهم جنائية

ووُجهت تهم جنائية إلى ترمب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

غير أن القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تُشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصًا إذا كانت أول قضية يحاكَم فيها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر ترمب.

ومن المقرر أن يحاكَم ترمب، في مارس المقبل في نيويورك، بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو/أيار في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.

كما يواجه ترمب -مع 18 متهمًا آخرين- في جورجيا تهمًا بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.

وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترمب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيسًا بعد انتخابات 2020.

كما أن ترمب متهم، في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.