رويترز: إقالة وزيرة خارجية ليبيا وإسرائيل تكشف تفاصيل عن لقاء المنقوش مع كوهين

لم يفلح إعلان الدبيبة إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، في تهدئة المتظاهرين الغاضبين

نقلت رويترز عن مصدر حكومي ليبي، اليوم الاثنين، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد أن أثار لقاؤها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات.

ولم يفلح إعلان الدبيبة أمس الأحد إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، في تهدئة المتظاهرين الغاضبين الذي خرجوا إلى شوارع رئيسية في العاصمة الليبية طرابلس ومدن الزاوية وتاجوراء وغدامس.

وكشفت الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الأحد في بيان عن اللقاء السري الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

“ترتيب مسبق”

وعلى الرغم من نفي وزارة الخارجية الليبية أن الاجتماع كان مرتبًا له، خرج مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون لوسائل إعلام عبرية محلية ولوكالة رويترز يؤكدون أن الاجتماع جرى الترتيب له “على أعلى المستويات” في ليبيا ولم يكن لقاء عرضيًا.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنقوش وكوهين تحدّثا لأكثر من ساعتين في اجتماع استضافته إيطاليا تم الاتفاق عليه مسبقًا “على أعلى المستويات” في ليبيا.

ولا تعترف ليبيا بإسرائيل، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية في طرابلس أمس الأحد إن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع ممثلين لإسرائيل وإن ما حدث في روما هو “لقاء عارض غير رسمي وغير معدّ مسبقًا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي” أنطونيو تاياني.

غير أن المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تورد الوكالة اسمه، قال إن “رئيس الحكومة الليبي يرى أن إسرائيل هي جسر محتمل إلى الغرب والإدارة الأمريكية”.

ومنذ عام 2020 أقامت إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من خلال ما تسمى “اتفاقيات إبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة.