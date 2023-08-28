سفير السودان لدى واشنطن يفنّد تصريحات نظيره الأمريكي ويعلق على رؤية حميدتي لحل الأزمة (فيديو)

قال سفير السودان لدى واشنطن محمد عبد الله إدريس، إن سفير الولايات المتحدة لدى الخرطوم جون غودفري “خرج عن الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول ووضع نفسه في خانة الوصي على الشعب السوداني”.

وأضاف إدريس في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أمس الأحد، أن غودفري “وضع ميليشيا متمردة على الوطن تخوض حربًا ضد الشعب، في مقام قوات الجيش المسلحة التي بحكم الدستور هي المكلفة بحماية السودان وأمنه وأهله”.

واعتبر السفير السوداني لدى واشنطن أن نظيره الأمريكي” لم يكن موفقًا في تصريحاته”، مشددًا على أنه “بالنسبة للسودانيين فإن طرفي الصراع ليسا على قدم المساواة، وإن كانت الدول لم تصف الدعم السريع بالميليشيا”.

والجمعة، قال السفير غودفري، إنه يجب على المتحاربين الذين أثبتوا أنهم “غير صالحين للحكم” إنهاء الحرب التي تدمر السودان. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالسودان، بمناسبة مرور عام على وصول غودفري إلى الخرطوم سفيرًا لبلاده.





الجيش لم يوفر الحماية

ونفى إدريس لـ(المسائية) التهم التي تلاحق الجيش بـ”القتل الاغتصاب”، وقال إن “ما تُلام عليه قوات الجيش أنها لم توفر الحماية للشعب السوداني”، مستطردًا “الحكومة والجيش يحتاجان إلى مساعدة على هذا الصعيد”.

وقال المسؤول الدبلوماسي إن الحكومة السودانية والجيش يرغبان في إيقاف الحرب المحتدمة منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، وقد وافقت على إرسال ممثلين لها إلى منبر جدة، إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم.

وأفاد السفير بأنه لا يملك معلومة مفصّلة عن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه يعلم أن البرهان سيقوم بجولة إقليمية لدول في المحيط، دون ذكر تفاصيل.

رؤية حميدتي

وقال إدريس تعليقًا على رؤية “الحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”، التي أعلن عنها قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الأحد، إنها “بعيدة عن الديمقراطية”.

وأضاف السفير السوداني في واشنطن أن “قوات حميدتي ترتكب جرائم اغتصاب وقتل وتنكيل بالمواطنين، وبالتالي هم آخر من يتحدث عن الديمقراطية”.

وفي منشور عبر حسابه على موقع “إكس” قال حميدتي إن “الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع وهو الحل السلمي”.

وشدد حميدتي على أهمية أن “يكون نظام الحكم في السودان مدنيًا ديمقراطيًا يقوم على انتخابات عادلة وحرة”، لافتًا إلى أن “النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان”.

رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة

2/2 pic.twitter.com/GGeDM95max — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) August 27, 2023

الخارجية تنفذ رؤية الحكومة

وردّ السفير عن الاتهامات الموجهة إلى وزارة الخارجية السودانية، التي تفيد بأنها “تعمل لصالح أجندة النظام السابق”، وقال إن الخارجية تحمي مصالح السودان وأمنه وسيادته مثل أي وزارة خارجية في بلد آخر.

وأضاف أن الحكومة السودانية هي التي تخطط السياسة الخارجية والوزارة تنفذ هذه السياسة، ولا يمكن لأحد أن يملي عليها ما تقوم به.

وتعقيبا على تصريح السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، الذي قال إن حميدتي قد قُتل دون ذكر أي بيّنة أو دليل على كلامه، قال إدريس إنه لا يملك أي معلومة بهذا الخصوص.

تعليقا على تصريحات السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد وتأكيده بأن #حميدتي قد قٌتل.. محمد عبدالله إدريس سفير #السودان لدى واشنطن: ليس لدي معلومة بذلك pic.twitter.com/1oskpKDVH7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2023

وأوضح محمد أحمد في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، السبت “وفقًا لمعلوماتي الشخصية، فأنا متأكد من مقتل قائد الدعم السريع حميدتي”، مترحمًا عليه ورافضًا التشكيك في كلامه.

واتهم السفير السوداني دولًا عربية -لم يسمّها- بدعم “التمرد” الذي تقوده قوات الدعم السريع، وبأن لها مطامع في السودان، على حد قوله.

ورفض السفير ذكر الدول “الطامعة في السودان”، وقال “الخارجية السودانية لم تقصّر في دورها، والدبلوماسية تجعلنا نتحفظ عن ذكر الدول الداعمة للتمرد”.