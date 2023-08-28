سوريا.. خروج مطار حلب عن الخدمة جراء ضربة جوية إسرائيلية (فيديو)

قالت وزارة الدفاع السورية إن “عدوانًا” جويًّا إسرائيليًّا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، الاثنين.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا) “نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، مؤديًا إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة”.

وخرج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي مماثل مطلع مايو/أيار، طال أيضًا مطار النيرب ومستودع أسلحة في منطقة السفيرة.