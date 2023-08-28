صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمين في قضية تهريب الذهب والأموال على متن طائرة وهم يغادرون محكمة الصلح في العاصمة لوساكا بعد توجيه اتهامات رسمية إليهم

وجهت محكمة في زامبيا، اليوم الاثنين، اتهامات إلى مواطنين ومصريين في قضية الطائرة الخاصة التي احتجزتها السلطات وعلى متنها أموال وذهب وأسلحة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهمين في قضية تهريب الذهب والأموال بإحدى الطائرات الخاصة في زامبيا، وهم يغادرون محكمة الصلح في العاصمة لوساكا.

ومثل 5 مصريين و6 زامبيين أمام المحكمة، وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المشتبه فيهم وصلوا إلى محكمة الصلح في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وكانت السلطات الزامبية قد صادرت 127 كيلوغرامًا من “السبائك يُعتقد أنها من الذهب” وحفنة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5.7 ملايين دولار، عندما هبطت الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين. في حين نفت مصادر رسمية في العاصمة المصرية القاهرة أن تكون الطائرة المحتجزة مصرية.

وقد يواجه المشتبه فيهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا بموجب القانون الزامبي.

وكان المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا (ناسون باندا) قد قال إن الطائرة المستأجرة انطلقت من القاهرة وعلى متنها ما وصفها ببضائع خطرة، وهبطت بمطار كينيث كاوندا الدولي، في لوساكا.

وأضاف “بناء على معلومات، نفذنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون عملية أسفرت عن مصادرة 5.7 ملايين دولار و5 مسدسات و7 مخازن (لتلقيم الذخيرة) و126 طلقة و602 سبيكة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامًا، وأجهزة لقياس الذهب”، حيث تم احتجاز الطائرة.

وأكد المسؤول احتجاز 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، هم 6 مصريين وهولندي وإسباني وزامبي ومواطن من لاتفيا.